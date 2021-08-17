В Москве почтили память Муслима Магомаева: Тамара Синявская благодарит за любовь к артисту

В Москве почтили память народного артиста СССР, легендарного исполнителя и композитора Муслима Магомаева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"17 августа в Леонтьевском переулке состоялось мероприятие, посвященное 79-летию со дня рождения Муслима Магомаева.

Традиционно в этот день у памятника великому артисту собрались преданные поклонники и друзья Муслима Магометовича. Звучали всеми любимые песни и рассказы в память о замечательном человеке и выдающемся музыканте", - подчеркнуто в сообщении.

Также отмечено, что вдова Муслима Магомаева - народная артистка СССР Тамара Синявская поблагодарила всех присутствующих за память, верность и любовь к артисту, которую они проносят в своем сердце через всю жизнь.