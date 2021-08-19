Восстановлена документальная лента о Фархаде Бадалбейли

В Госфильмофонде Азербайджана восстановлен документальный фильм "Fərhad. Portret cizgiləri" ("Фархад. Штрихи к портрету"), сообщает Day.Az со ссылкой на сайт фонда.

Кинолента повествует о творческой деятельности народного артиста Азербайджана и СССР, профессора, ректора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фархада Бадалбейли.

Фильм был снят в 1987 году на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Режиссер фильма - Джамиль Фараджов, оператор - Сардар Велиев, автор сценария - Ариф Алиев.

Фархад Бадалбейли - пианист, композитор, педагог. Лауреат Государственной премии, народный артист Азербайджана и СССР.

Бадалбейли родился 27 декабря 1947 года в Баку в семье выдающегося режиссера, народного артиста Азербайджана Шамси Бадалбейли.

В 1965-1969 годах обучался в Государственной консерватории (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), в 1969-1971 годах - в аспирантуре Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Фархад Бадалбейли выступал в Болгарии, Греции, Дании, Израиле, Италии, Норвегии, Португалии, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, Японии и многих других странах.

В 1971 году Бадалбейли начал преподавать в консерватории, а с 1991 года он является ректором Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.