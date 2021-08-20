Фильм азербайджанского режиссера в программе Казанского фестиваля мусульманского кино

Фильм азербайджанского режиссера Руфата Гасанова "Daxildəki ada" ("Внутренний остров") включен во внеконкурсную программу XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино "Тюркский мир", сообщает Day.Az со ссылкой на сайт фестиваля.

Сюжет киноленты повествует о Сеймуре Таирбекове, который является одним из сильнейших гроссмейстеров мира, но переживает тяжелый период жизни. За несколько недель до важнейшей игры он тайно отправляется на остров, где живет всего один человек... В фильме снялись народные артисты Азербайджана Видади Гасанов, Гурбан Исмайлов, Рафиг Азимов, актеры Орхан Ата и Эльвин Адыгезал.

Напомним, XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет в столице Татарстана с 5 по 10 сентября 2021 года.

Заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер, сценарист и продюсер Эльчин Мусаоглу назначен председателем жюри фестиваля. В шорт-лист фестиваля вошли два азербайджанских фильма - "Билесувар" и "Бастард".

Фильм Эльвина Адыгезала "Билесувар" представлен в категории "Игровые полнометражные фильмы", а кинолента Даниэля Гулиева "Бастард" - в категории "Игровые короткометражные фильмы".