Уникальные фотографии из 100-летней истории Бакинской музыкальной академии

В связи со 100-летием Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана представил на своей странице в Facebook подборку уникальных фотографий, связанных с историей учебного заведения, сообщает Day.Az.

На фотографиях запечатлены выдающиеся деятели музыкальной культуры Азербайджана, которые внесли значимый вклад в основание, развитие и процветание учебного заведения. Напомним, что прежнее название Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли - Азербайджанская государственная консерватория.

Узеир Гаджибейли (ректор консерватории в 1939-1948 гг.) и Бюльбюль (в 1932 г. по его инициативе при консерватории был создан Научно-исследовательский кабинет по изучению азербайджанской народной музыки).

Справа налево - Гара Гараев (ректор консерватории в 1949-1953 гг.), Фарадж Гараев, Олег Фельзер, Джевдет Гаджиев (ректор консерватории в 1957-1969 гг.), Азиз Азизли

Ашраф Аббасов (ректор консерватории в 1953-1957 гг.)

Солтан Гаджибеков (ректор консерватории в 1969-1974 гг.)

Эльмира Абасова (ректор консерватории в 1977-1991 гг.) справа и Шовкет Салимова

Азер Рзаев (преподавал в консерватории с 1953 г., в 1991-1999 гг. был завкафедрой камерного ансамбля) со студентами во время урока. Первая справа Фидан Гасымова и другие.