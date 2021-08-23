Фирангиз Ализаде примет участие в Astrakhan-2021

Каспийский фестиваль классической музыки OperaFirst. Astrakhan-2021, который пройдет 9-11 сентября в Астраханской государственной филармонии, откроется камерным концертом "Vis-à-vis. Каспий и Европа" с участием мировых звезд и деятелей искусства стран Каспийского содружества, сообщили Day.Az организаторы проекта.

Гости услышат две мировые премьеры и совершат путешествие в пространстве и во времени: с Востока на Запад и от классицизма к современной музыке.

Председатель Союза композиторов Азербайджана, композитор, пианистка, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде представит новую оркестровку одного из своих самых известных произведений "Метаморфозы" для струнного оркестра. Еще одна концертная премьера, объединяющая восточные и западные представления о классической музыке - знаменитое сочинение Арво Пярта "К Алине" в новой аранжировке для голоса и камерного оркестра. Французская оперная дива Элизабет Видаль, обладательница одного из самых высоких колоратурных сопрано мира, исполнит виртуозные барочные произведения, ряд французских сочинений и арии из репертуара Полины Виардо. За дирижерским пультом - маэстро Михаил Голиков.

Организаторы фестиваля обещают зрителям атмосферу яркого и самобытного перформанса со звуковыми и визуальными эффектами. По словам куратора и художественного руководителя OperaFirst Федора Елесина, специально для открытия фестиваля готовится художественный видеоклип на музыку Фирангиз Ализаде (виолончельное произведение "Хабил Саяхи"), детали проекта пока не раскрываются. "Мы готовим некую музыкальную "провокацию", которой, с одной стороны, хотим удивить поклонников традиционного искусства, а с другой - за пять минут представить квинтэссенцию всего фестиваля", - пояснил он.

Фирангиз Ализаде, в свою очередь, поприветствовала новации в подаче классической музыки. "Я очень заинтригована. На OperaFirst, безусловно, есть место для экспериментов, ведь само название фестиваля готовит зрителей к тому, что "во-первых, опера, но и не только". И у Федора, и у его команды огромный творческий потенциал, и я уверена, что они сделают очень интересное мероприятие, о котором еще долго будут говорить", - подчеркнула композитор.

OperaFirst продлится до 11 сентября, в программе следующих дней фестиваля - два open-air на Соборной площади Астраханского кремля: театрализованное исполнение кантаты "Александр Невский" для меццо-сопрано, смешанного хора и оркестра под управлением Валерия Воронина и концерт - закрытие OperaFirst Gala с участием звезд оперной сцены и сводного симфонического оркестра Прикаспийских стран под управлением Михаила Голикова.

Проведение OperaFirst. Astrakhan-2021 инициировано правительством Астраханской области. Как сообщает сайт министерства культуры и туризма региона, "это событие призвано укрепить культурное сотрудничество стран Каспийского региона и статус Астрахани как одного из крупнейших центров российской культуры на Каспии".

Официальным организатором фестиваля выступает фонд Music Entertainment в партнерстве с Астраханской филармонией, Астраханским театром оперы и балета и международной образовательной платформой Classic@Home при поддержке Благотворительного фонда "Лукойл".