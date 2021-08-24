О наскальных изображениях Гобустана услышали в Кемерово

Заместитель директора Музейного центра "Ичеришехер", доктор философии по истории, доцент Малахат Фараджева выступила в формате онлайн на Международной научной конференции "Древнее искусство в контексте культурно-исторических процессов Евразии", которая была организована в Кемерово (Россия).

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в музейном центре.

Фараджева выступила с докладом на тему "Инновационные подходы в изучении наскальных изображений Гобустана".

Наряду с представительницей Азербайджана, на мероприятии выступили специалисты в сфере археологии из Австрии, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, которые представили доклады по вопросам изучения и сохранения древнего искусства.

Отметим, что Национальный историко-художественный заповедник Гобустан функционирует с 1967 года. В 2007 году культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включён в список памятников Мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Гобустан - это уникальный памятник древнего наскального искусства, музей под открытым небом. Здесь выявлено более 6000 рисунков на 1000 скалах. Самые ранние рисунки, а также предметы материальной культуры датируются периодом верхнего палеолита. Сосредоточенные в основном на горах Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шихгая, они образуют археологический комплекс, воплощающий в себе историю древних племен. Помимо наскальных рисунков, здесь можно увидеть курганы, древние укрытия и пещеры.