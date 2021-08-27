В Баку пройдет выставка памяти фотографа Фарида Хайрулина

Первый Бакинский фестиваль уличной фотографии, организованный Пространством Современного Искусства YARAT, представляет выставку памяти известного фотожурналиста, одного из лучших современных азербайджанских фотографов Фарида Хайрулина (1947-2020 годы).Об этом сообщили Trend Life в YARAT, передает Day.Az.

На выставке, которая пройдет в живописном дворе Дворца Ширваншахов с 30 августа по 5 сентября, будут демонстрироваться более 40 работ из личного архива фотографа.

Мероприятие проводится при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Музейного центра "Ичеришехер", Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в городе Баку, Музейного центра министерства культуры Азербайджана.

Фарид Хайрулин в течение всей своей творческой деятельности вел фотолетопись нашей страны. Всегда был в гуще бурных событий, снимал фоторепортажи в многочисленных зарубежных поездках, освещая важные международные события во многих странах мира. Фарид Хайрулин бывал в горячих точках: Шуше, Ханкенди, Агдаме, Ходжалы, его фотоаппарат запечатлел трагедию 20 Января. Хайрулин сотрудничал со многим СМИ, среди которых ТАСС и Reuters.

Фарид Хайрулин - заслуженный работник культуры Азербайджана, являлся членом Союза журналистов и Союза художников, творческого объединения "Фотографы Азербайджана", лауреат премии имени Гасан бека Зардаби, первый лауреат премий "Хумай", "Золотой Аргус" и наград многочисленных республиканских и зарубежных фотовыставок.

Его персональные фотовыставки проходили во многих странах мира - в России, Марокко, Китае, Иране, Швейцарии, Германии, Кубе, Мексике и т.д.

Являлся членом правления Союза фотохудожников и Союза журналистов СССР. Работы Фарида Хайрулина украшают государственные и частные галереи во многих странах мира - Германии, Израиле, США, Великобритании, России и других. Его экологическая серия "Плата за нефть" стала первым произведением фотоискусства, попавшим в музей при департаменте экологии МИД Великобритании - до этого там экспонировалась лишь живопись.

В рамках выставки во Дворце Ширваншахов 30 августа пройдет вечер памяти фотографа. В нем примут участие коллеги, друзья и члены семьи Фарида Хайрулина. Вход на мероприятие - по пригласительным.

Мероприятие также будет доступно через трансляцию Zoom и на странице фестиваля на YouTube.

Вход на выставку - свободный. Время работы: 10:00 - 19:00.