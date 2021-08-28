Норвежский дизайнер представила коллекцию, посвященную исторической Победе Азербайджана

Проживающая в Норвегии модельер азербайджанского происхождения Шервин Наджафпур представила свою новую коллекцию в рамках Недели моды в Анталье (Турция) - Antalya Fashion Week 2021 Digital, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Шервин Наджафпур представила коллекцию под названием The Great Return (Böyük Qayıdış/"Великое Возращение"), посвященную исторической Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Новая коллекция выполнена в цветовой гамме, а также включает изображения и аксессуары с цветком харыбюльбюль, который растет только в Шуше.

Показы коллекции в рамках Недели моды проходили в цифровом формате.

Съемки коллекции Шервин Наджафпур были организованы в историческом караван-сарае Эвдирхан в Анталье.

Отметим, что модельер ранее с успехом принимала участие в Неделе моды в Анталье.