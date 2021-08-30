В Дании состоялась европейская премьера азербайджанского произведения

Сочинения председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", профессора, "Артиста мира" ЮНЕСКО Фирангиз Ализаде прозвучали на фестивале Rudersdal koncerter в Дании, сообщили Day.Az в пресс-службе союза.

Фестиваль прошел в живописном пригороде Копенгагена.

В этом году на позицию сomposer in residence (композитор - резидент) была приглашена известный азербайджанский композитор, пианистка Фирангиз Ализаде.

В рамках фестиваля с 8 по 29 августа музыканты и коллективы исполнили, помимо классической и романтической музыки, целый цикл из произведений Фирангиз Ализаде.

Дважды в рамках фестиваля было исполнено трио "Impromptus", прозвучала премьера новой дуэтной версии широко популярного сочинения "Фантазия для гитары".

Также состоялась европейская премьера сочинения "Хазар" для квинтета. Кроме того, с большим успехом состоялись концерты известного пианиста Пола Эйде (Pal Eide), исполнившего сочинение "Music for Piano" Ализаде, которое уже неоднократно выходило на компакт-дисках в разных странах.

В заключительные дни фестиваля с триумфом прошли концерты знаменитого струнного квартета из Швеции "Van der Pals", который уже давно включил в свой репертуар произведения азербайджанского композитора. На фестивале шведские музыканты представили публике сочинение "Dance", написанное в свое время для квартета Kronos из Сан-Франциско.

Посещение фестиваля Фирангиз Ализаде, совместные репетиции, встречи с молодыми композиторами, дискуссии еще выше подняли престиж Rudersdal koncerter.

Художественный руководитель фестиваля в Дании Кристин Прин (Christine Pryn) дала высокую оценку таланту Франгиз Ализаде, отметив теплый прием публикой ее яркой, выразительной музыки и оригинальный композиторский стиль автора.

Помимо музыки Георга Генделя, Людвига ван Бетховена, Густава Малера, Ференца Листа, Роберта Шумана и Модеста Мусоргского, сочинения женщины-композитора из Азербайджана сформировали разнообразную и красочную палитру музыкального фестиваля.