В Шуше продолжаются Дни поэзии Вагифа

Программа второго дня Дней поэзии Вагифа, которые проходят в Шуше, богата и разнообразна, сообщает Day.Az.

Состоялись выступления народных поэтов, а также молодых поэтов и поэтов среднего поколения, съехавшихся в культурную столицу Азербайджана, были исполнены мугамы. Кроме того, народные и заслуженные артисты Азербайджана представили поэтическую композицию "От Низами к Вагифу".