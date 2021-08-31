https://news.day.az/culture/1374662.html В Шуше продолжаются Дни поэзии Вагифа
В Шуше продолжаются Дни поэзии Вагифа
Программа второго дня Дней поэзии Вагифа, которые проходят в Шуше, богата и разнообразна, сообщает Day.Az.
Состоялись выступления народных поэтов, а также молодых поэтов и поэтов среднего поколения, съехавшихся в культурную столицу Азербайджана, были исполнены мугамы. Кроме того, народные и заслуженные артисты Азербайджана представили поэтическую композицию "От Низами к Вагифу".
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