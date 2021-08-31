Бакинский джаз-фестиваль и в этом году пройдет с участием зарубежных музыкантов

Очередной Бакинский джаз-фестиваль (BAKU JAZZ FESTIVAL) пройдет в столице Азербайджана 10-18 сентября 2021 года, сообщила Trend Life директор фестиваля, главный редактор журнала "Jazz Dunyasi" ("Мир джаза") Лейла Эфендиева, передает Day.Az.

По ее словам, в текущем году в связи с карантинными мерами, вызванными пандемией, фестиваль пройдет в несколько ином формате.

"Он будет отличаться от того традиционного фестиваля, который мы обычно проводили в предыдущие годы на разных больших концертных площадках. Мы сократили количество мест посетителей, и проведем его в клубном формате. Вход на мероприятия фестиваля будет возможен по предъявлению COVİD-паспорта", - сказала Эфендиева.

Несмотря на то, что концерты Бакинского джаз-фестиваля в этом году пройдут при небольшом количестве зрителей, среди его участников, как и прежде, фигурируют имена известных зарубежных артистов.

"В фестивале примут участие зарубежные музыканты, которые приедут из Нидерландов, Венгрии, Турции, России, Израиля, Люксембурга. Естественно, участие всех музыкантов допускается при наличии отрицательного ПЦР-теста", - сказала Эфендиева.

Наряду с зарубежными гостями, на фестивале выступят азербайджанские джазмены, среди которых заслуженные артисты Раин Султанов, Шахин Новрасли, Исфар Сарабский, музыканты Эльбей Мамедзаде, Эльвин Баширов и многие другие звезды.

Лейла Эфендиева добавила, что в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, семинары, а также Дни кино.

"Кинопоказы состоятся на открытых площадках для небольшого числа зрителей. Также мы планируем реализовать интересный художественный проект, в рамках которого три художника - Бахрам Халилов, Рамина Саадатхан, Гусейн Хагвердиев будут создавать произведения прямо во время концерта", - сказала руководитель фестиваля.

Отметим, что за более чем 15 лет Бакинский джаз-фестиваль стал неотъемлемой частью музыкальной жизни столицы Азербайджана, ежегодно радуя ценителей музыки. Фестиваль традиционно представляет публике концерты с разнообразием стилей и направлений джазовой музыки - авангард, традиционная классика, этно-джаз, симфоджаз.