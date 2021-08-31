В рамках Дней поэзии Вагифа прошел симпозиум

31 августа в рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше прошел симпозиум.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе симпозиума на тему "Прошлое и настоящее Карабаха в литературной плоскости" речь шла о задачах, стоящих перед отечественной литературой, литературных произведениях, созданных за последние 30 лет, источнике вдохновения, которым станут Дни поэзии Вагифа для деятелей литературы, а также о неповторимом творчестве Моллы Панаха Вагифа.

Открывая мероприятие, секретарь Союза писателей Азербайджана, писатель-драматург Ильгар Фахми отметил, что этот симпозиум, организованный с участием литературоведов и молодых поэтов, определит направление для предстоящих мероприятий.

Выступившие на симпозиуме академик Низами Джафаров, поэт Адиль Джамиль и другие поделились мнениями о прошлом и сегодняшнем дне Карабаха.

В заключение было отмечено, что в предстоящие годы подобные мероприятия будут организованы в более широком формате.