Проведение Дней поэзии Вагифа имеет политическую и культурно-историческую значимость

"Вчера Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реставрации дома-музея Бюльбюля в городе Шуша. Их приезд меня весьма обрадовал. Я благодарен главе государства за эти счастливые мгновения. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, да ниспошлет крепкое здоровье ветеранам".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, участвующий в Днях поэзии Вагифа.

"Я езжу в Шушу вот уже 7 месяцев и вижу, какая большая работа здесь ведется. Это просто удивительно! Под руководством Президента Ильхама Алиева азербайджанский народ одержал великую Победу. Проведение музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" и Дней поэзии Вагифа имеет политическую и культурно-историческую значимость".