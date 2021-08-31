https://news.day.az/culture/1374867.html Невероятное счастье быть участником Дней поэзии Вагифа в Шуше - Народный писатель Анар
Невероятное счастье быть участником Дней поэзии Вагифа в Шуше - Народный писатель Анар
Наступил долгожданный день, подаривший нам незабываемые впечатления. Шуша освобождена. Дух Вагифа свободен. Быть свидетелем этих дней - невероятное счастье. Я благодарен судьбе за это.
Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, участвующий в Днях поэзии Вагифа в Шуше, передает Day.Az.
Отметим, что 30 августа в освобожденной от оккупации Шуше Фондом Гейдара Алиева были проведены Дни поэзии Вагифа. А днем ранее в Шуше состоялось торжественное открытие бюста Моллы Панаха Вагифа и мавзолейного комплекса после реставрации.
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