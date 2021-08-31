Завершились Дни поэзии Вагифа в городе Шуша

Программа второго дня Дней поэзии Вагифа также была насыщена интересными моментами.

Как сообщает Day.Az, в рамках Дней поэзии Вагифа, проведенных в городе Шуша при организации Фонда Гейдара Алиева, сегодня, 31 августа, были представлены выступления народных поэтов, а также поэтов молодого и среднего поколения, мастеров мугама, поэтическая композиция "От Низами к Вагифу".

Сначала минутой молчания была почтена память погибших за территориальную целостность Азербайджана.

Выступая на мероприятии, народный поэт Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы подчеркнул, что Дни поэзии Вагифа подарили всем счастливые мгновения: "Приезд в Шушу радует и вдохновляет, мы гордимся своей историей". Народный поэт выразил благодарность Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, азербайджанским воинам за то, что они даровали народу такую радость.

"Дни поэзии Вагифа - это действительно праздник слова, поэзии, литературы. Те непроходимые дороги, которые мы увидели, когда ехали в Шушу, наши мужественные сыновья прошли с любовью к Родине. Это невиданный героизм. Это историческая доблесть, которую проявил азербайджанский солдат", - сказал Сабир Рустамханлы.

Говоря об открытии вновь мавзолея Вагифа, народный поэт отметил, что представители литературы и искусства, которые находятся здесь сегодня, всегда старались быть поддержкой для армии страны, и это прекрасно, когда слово и оружие едины: "44-дневная война еще раз показала это единство. Но лучший пример продемонстрировал Президент Азербайджана, победоносный Верховный Главнокомандующий".

Сабир Рустамханлы также прочитал отрывок из своей поэмы "Qarabağa dönüş" (Возвращение в Карабах), посвященной победе в Отечественной войне.

Во второй день Дней поэзии Вагифа выступили и прочитали стихи Вагиф Бахманли, председатель Каспийского отделения Союза писателей Азербайджана Ариф Бузовналы, председатель Союза писателей Нахчыванской АР Асим Ядигар, руководитель "Дома поэзии Али Керима", поэт Ибрагим Ильяслы, руководитель литературного проекта "Söz", поэтесса Нигяр Гасанзаде, пресс-секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт Хаял Рза, поэтесса Расмия Сабир, председатель Объединения молодых тюркских писателей, поэт Акпер Гошалы, председатель Молодежного совета Союза писателей Азербайджана, поэт Фаиг Гусейн.

На мероприятии были представлены исполнения победителей Международного конкурса мугама Нисбет Садраевой и Хаяла Гусейнова.

Поэтическая композиция "От Низами к Вагифу" особо украсила мероприятие. Выступления народных артистов Мехрибан Зеки, Парвиза Мамедрзаева, заслуженных артистов Гюльзар Гурбановой и Эльшана Рустамова были встречены аплодисментами.

Дни поэзии Вагифа завершились песней "Qarabağ, ana yurdum" (Карабах, край родной).

Это мероприятие еще раз показало, что Шуша является культурным центром, колыбелью музыки Карабаха.