Дни поэзии Вагифа являются историческим событием в судьбе каждого азербайджанца

Организованные вновь в Шуше Дни поэзии Вагифа являются историческим событием не только в биографии, но и в судьбе каждого из нас. Памятники, разрушенные в Шуше в период армянской оккупации, сегодня восстановлены Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Восстановлен и мавзолей Вагифа.

Об этом, как передает Day.Az, в интервью АЗЕРТАДЖ сказал народный поэт Нариман Гасанзаде. Напомнив о своем участии в 1982 году в открытии по инициативе Гейдара Алиева мавзолея Вагифа, Нариман Гасанзаде подчеркнул, что как и много лет назад, сегодня на открытии Дней поэзии Вагифа также собрались видные представители Азербайджана.

Нариман Гасанзаде сказал: "Шуша -азербайджанский город, обладающий древней историей и богатой культурой. Судьба Шуши стала судьбой Азербайджана. Слова Президента Ильхама Алиева "Карабах - это Азербайджан" имеют историческое значение. Судьба Азербайджана решена. Наши земли освобождены от оккупации".

Нариман Гасанзаде подчеркнул, что это мероприятие является важным событием в судьбе каждого азербайджанца.

Напомним, что 30 августа в Шуше начались Дни поэзии Вагифа.