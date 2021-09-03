Азербайджанские ковры будут представлены на международной выставке в Москве

ОАО "Азерхалча" примет участие в международной выставке интерьерных тканей, домашнего текстиля и материалов для декорирования Heimtextil в России, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Heimtextil - площадка для встречи с крупными российскими и иностранными производителями домашнего текстиля, тканей, материалов для декорирования.

Международная выставка пройдет с 14 по 16 сентября в ЦВК "Экспоцентр" в Москве.

ОАО "Азерхалча" является крупнейшим производителем ковров ручной работы в Азербайджане. Фабрики "Азерхалча" расположены во всех регионах Азербайджана - это обусловлено тем, что в каждом регионе свои традиции ковроткачества, которых производители стараются придерживаться.

В зависимости от региона ковры отличаются орнаментом, плотностью, комбинацией используемых материалов (хлопок, шерсть, шелк), а также высотой ворса. В ОАО "Азерхалча" производят как традиционные азербайджанские ковры, так и сюжетные изделия.