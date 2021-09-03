В Баку открылся Международный фестиваль ANIMAFILM

В Баку состоялось открытие IV Международного фестиваля анимации ANIMAFILM, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль пройдет с 3-го по 7 сентября в формате офлайн. Его тема в текущем году посвящена людям с ограниченными возможностями здоровья. На открытии фестиваля выступили молодой азербайджанский режиссер, директор фестиваля ANIMAFILM Рашид Агамалыев, координатор детского жюри Айнур Заринтадж, организатор мастер-классов и воркшопов фестиваля Назрин Агамалыева, члены детского жюри Асма Мансурзаде, Рашад Ализаде и другие. Было отмечено, что в этом году в конкурсную программу фестиваля ANIMAFILM включены 134 работы из 40 стран мира, и они поборются за награды в 12 различных категориях.

Рашид Агамалыев рассказал, что идея фестиваля ANIMAFILM зародилась на презентации его книги "Азербайджанская анимация". "Деятельность фестиваля направлена на развитие и пропаганду анимационного искусства в стране. С каждым годом фестиваль расширяется, его программа становится все интереснее и интереснее", - сказал он.

На мероприятии было подчеркнуто, что, наряду с показами анимационных фильмов, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы известных мультипликаторов, среди которых Масуд Панахи, Нэнси Дэнни-Фелпс и Ник Фелпс (Бельгия), Оливье Кэтерин (Франция). Отметим, что смотры конкурсных работ фестиваля начались сегодня утром, и уже определены победители в двух категориях. Победителем в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм для детей" стала работа Emsahar (Катар), в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм, снятый детьми" - Monster (Иран). Победителей в данной категории определили члены детского жюри, в составе 18 юных поклонников анимации. Далее в рамках мероприятия состоялся показ анимационных фильмов внеконкурсной программы.

Отметим, что при партнёрстве фестиваля ANIMAFILM с Французским институтом (IFA) в Азербайджане и поддержке Международного фестиваля анимационных фильмов Annecy учреждена награда в категории "Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм". Победитель в данной категории примет участие в Международном фестивале анимационных фильмов Annecy, который пройдет во Франции в 2022 году, и получит профессиональную аккредитацию MİFA.