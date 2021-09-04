Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах –это Азербайджан!" будет представлена на Стокгольмской выставке моды

Коллекция руководителя Центра азербайджанской национальной одежды, доктора философии по искусствоведению Гюльнара Халиловой "Карабах -это Азербайджан!" будет представлена на четвертой Стокгольмской международной выставке моды (Stockholm International Fashion Fair), которая открывается сегодня и продлится два дня. Об этом сообщила Trend дизайнер, передает Day.Az.

В рамках проекта в Национальном музее Швеции и Volvo Studio Stockholm будут представлены коллекции дизайнеров из США, ОАЭ, Швеции, Сербии, Туниса, Испании, Италии, Марокко, Казахстана, Кувейта, Аргентины, Брунея, Камбоджи, Индонезии, Малайзии, Мьянмы, Лаоса, Таиланда, Китая. Вьетнама и других стран.

Показы пройдут онлайн в формате дефиле (гибридный и цифровой вариант). Главная цель STOIFF 2021 - пропаганда культуры, национального наследия и традиций народов мира. Проект организован İn-Ter-Art, руководитель - Имане Белмкаддем.

Коллекция "Карабах - это Азербайджан!" создана в честь победы Азербайджана в Отечественной войне, каждый из образов соответствует освобожденным городам страны. Коллекция будет представлена онлайн.

Напомним, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой были с успехом представлены на Неделях моды и международных мероприятиях в Турции, России, Китае, Австрии, Румынии, Великобритании, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, США, Болгарии и других странах.