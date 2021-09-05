Поэма Низами Гянджеви "Лейли и Меджнун" вызвала большой интерес в Украине

В Украине, в городе Днепре, в рамках ІV Международного книжного фестиваля Book Space состоялась презентация поэмы выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя XII-XIII веков Низами Гянджеви "Лейли и Меджнун", сообщила Trend ответственный секретарь проектов в Украине Государственного центра перевода Азербайджана Марина Гончарук, передает Day.Az.

Book Space - крупнейший книжный фестиваль восточной Украины, а также первый книжный фестиваль с постоянным фокусом на инновациях в книгоиздании. Фестиваль проводился в рамках муниципальной программы "Культурная столица" при содействии государственной администрации города Днепра. На фестиваль были приглашены писатели из разных стран мира. Креативный директор фестиваля - Юлия Лактионова. Куратор "Издательской программы", в рамках которой была презентована поэма Низами, - Алла Рибицкая.

Книга является проектом Государственного центра перевода Азербайджана. В рамках презентации поэмы "Лейли и Меджнун" Низами Гянджеви состоялось мероприятие "Низами Гянджеви в украинских переводах и исследованиях".

Спикер мероприятия Марина Гончарук рассказала о развитии украинско-азербайджанского литературного процесса, вкладе в это дело Государственного центра перевода Азербайджана, а также о творчестве Низами Гянджеви в украинских переводах и исследованиях украинских ученых.

"Государственный центр перевода Азербайджана в своём проекте объединил два главных достижения украинской переводческой и научной сферы в плане творчества великого азербайджанского поэта и философа. "Лейли и Меджнун" - единственная полностью переведённая на украинский язык поэма Низами с отрывками из фундаментальной монографии известного ученого-тюрколога Агатангела Крымского "Низами и его современники". Реализация данного проекта является значимым событием в деле дальнейшего развития литературных связей между нашими народами", - отметила Марина Гончарук.

Председатель Конгресса азербайджанцев Днепропетровской области Наджаф Ахмедов подчеркнул важность проведённого мероприятия, способствующего развитию культурного взаимодействия между украинским и азербайджанским народами и презентующего украинской аудитории лучшие образцы азербайджанской литературы. Было отмечено, что в 2021 году в честь 880-летия Низами Гянджеви в Азербайджане объявлен "Год Низами Гянджеви", проводится множество мероприятий и реализуются проекты.

Гостям фестиваля были презентованы книги Низами, а также другие издания Государственного центра перевода Азербайджана. Дети из воскресной школы диаспоры исполнили отрывки из произведений Низами на азербайджанском и украинском языках.

Напомним, что поэма "Лейли и Меджнун" была ранее презентована на Киевском международном книжном фестивале Kyiv Book Art Fest, который состоялся при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины, Государственного комитета телевидения и радиовещания, Киевской городской государственной администрации, Украинского института книги, Ассоциации издателей и книгораспространителей Украины. Презентации вызвали большой интерес общественности.