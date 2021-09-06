https://news.day.az/culture/1376894.html Завершились съемки короткометражного фильма "Quyu" - ФОТО
Завершились съемки короткометражного фильма "Quyu" - ФОТО
Завершились съемки короткометражного фильма "Quyu". Об этом сообщили Trend в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, передает Day.Az.
Съемки киноленты в жанре драмы в основном проходили в бакинском поселке Локбатан и Исмаиллинском районе.
Фильм повествует о человеке, который роет колодец в месте, где все вымерло. Однако после обнаружения воды путешествие главного героя поменяет направление и пойдет в совершенно ином ракурсе...
Автор сценария и режиссер картины - Руфат Рай, оператор - Надир Мехтиев, художник - Рафиг Насиров.
В ролях: народные артисты Азербайджана Пярвиз Мамедрзаев и Шамиль Сулейманлы.
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