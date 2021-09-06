Завершились съемки короткометражного фильма "Quyu". Об этом сообщили Trend в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, передает Day.Az.

Съемки киноленты в жанре драмы в основном проходили в бакинском поселке Локбатан и Исмаиллинском районе.

Фильм повествует о человеке, который роет колодец в месте, где все вымерло. Однако после обнаружения воды путешествие главного героя поменяет направление и пойдет в совершенно ином ракурсе...

Автор сценария и режиссер картины - Руфат Рай, оператор - Надир Мехтиев, художник - Рафиг Насиров.

В ролях: народные артисты Азербайджана Пярвиз Мамедрзаев и Шамиль Сулейманлы.