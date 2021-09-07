В Азербайджане объявлен прием заявок на выдвижение фильмов на кинопремию "Оскар"

В Союзе кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) прошло заседание комиссии по приему заявок на выдвижение отечественных фильмов на американскую кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке 2020-2021 годов". Об этом сообщил Trend глава пресс-службы союза Али Велиев, передает Day.Az.

Председатель союза, лауреат Государственной премии СССР, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народная артистка, профессор Шафига Мамедова на мероприятии огласила обновленный состав комиссии и призвала продюсеров представить свои работы на DVD в СКАР до 20 сентября.

Кинопремия "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" присуждается ежегодно.