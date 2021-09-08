В Баку пройдет выставка Qələbə hünəri

Шестого ноября в Центре искусств "Хатаи" пройдет республиканская творческая выставка Qələbə hünəri, посвященная годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Об этом сообщили Trend организаторы мероприятия, передает Day.Az.

Выставка состоится при организации Азербайджанской государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи" и поддержке министерства культуры и Союза художников Азербайджана.

Задачи выставки - воспеть в художественных произведениях красоту, живописную природу Азербайджана, в особенности освобожденных от оккупации территорий, героизм, проявленный азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего, и великую историческую Победу.

В выставке могут принять участие отечественные и зарубежные художники, скульпторы, мастера графики и акварели старше 18 лет.

Они должны отправить фотографии своих работ на адрес электронной почты qelebehuneri@gmail.com. Размер фотографии - 2-5 MB, также необходимо указать имя и фамилию автора произведения, название работы и ее размеры. Каждый участник может представить на выставку не более трех работ.

Заявки можно подавать до 18:00 10 октября.

В экспозицию выставки войдут 100 работ.

Имена художников, чьи работы войдут в экспозицию, будут объявлены 15 октября. Эта информация будет опубликована на сайтах и страницах в социальных сетях Азербайджанской государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи".

Авторам экспонируемых работ будут вручены сертификаты.