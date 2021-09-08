В рамках Бакинского джаз-фестиваля покажут мультимедийную выставку

В рамках XVI Бакинского джазового фестиваля 10 сентября, в 19:00, в мастерских художников около метро Ичеришехер состоится открытие мультимедийной выставки Improvised by industry, сообщили Day.Az организаторы.

Выставочный проект, организованный Центром современного искусства и Объединенным клубом художников (BRK) при поддержке Хатаинского центра искусств, посвящен визуальному преломлению пространства и времени, смене парадигм и смыслов, типичным для прошлых эпох элементам и строениям, ныне превратившимся в артефакты, приобретшие новые смыслы и значения. В рамках проекта будут представлены картины, инсталляции, фотографии, видео-арт и перфомансы художников Гусейна Хагвердиева, Бахрама Халилова, Рустама Гусейнова и Арифа Гулузаде. Авторы проекта - Бахрам Халилов, Кенуль Рафиева и Рустам Гусейнов.

Рассыпающиеся артефакты прошлой эпохи, мертвые гиганты индустрии обретают новый смысл как объекты вдохновения для художников, получая вторую жизнь и новое предназначение. "Всё возвратится в землю, из которой взято, всё вокруг из пыли и в пыль возвратится". Как джаз есть музыкальная импровизация и рефлексия на жизнь городской цивилизации, так и художники визуально импровизируют на тему смены парадигмы и смыслов реликтов ушедшей эпохи.

Закрытие выставки и финальный перформанс состоятся 18 сентября.

Посещение мероприятия проводится по предварительной регистрации и с учетом правил карантинного режима.

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