Юсиф Эйвазов выступит на исторической сцене Большого театра России

13 и 15 сентября в Москве, на исторической сцене Большого театра России состоится показ оперы Петра Чайковского "Пиковая дама" с участием народного артиста Азербайджана, всемирно известного оперного певца Юсифа Эйвазова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Народный артист Азербайджана исполнит партию Германа.

Напомним, что в конце июля 2021 года Юсиф Эйвазов с успехом выступил в постановке "Пиковая дама" на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Сюжет оперы: Бедный офицер Герман влюблен в Лизу - девушку из знатной и богатой семьи. Он узнает, что Лиза является невестой Елецкого. Несмотря на это, он признается Лизе в любви, и его признание пробуждает в душе девушки ответный порыв.

Приятель Томский рассказывает Герману про Графиню, молва нарекла ее Пиковой дамой. В молодости Графиня страстно любила карточную игру и однажды при крупном проигрыше ей назвали три карты. Поставив на них, она выиграла три раза подряд. Тайну эту Графиня открыла уже двоим, а от третьего ей предсказана смерть.

После рассказа Германа мучает неотвязная мысль о трех картах. Ему кажется, узнай он тайну - и все преграды к счастью с Лизой будут сметены. Герман решается обратиться к Графине и просит ее открыть тайну трех карт. Герман угрожает ей пистолетом, но вдруг обнаруживает, что Графиня мертва.

Мысли о мертвой старухе не покидают Германа, и перед ним возникает ее призрак, который раскрывает ему три карты: "Запомни: тройка, семерка, туз!..".

Герман отправляется в игорный дом. Две карты, на которые он ставит - выигрывают. Затем Герман ставит весь свой выигрыш на третью карту. Но вместо туза в его руке - дама пик. Потрясенному Герману кажется, что он видит Графиню, она ждет его смерти. Герман умирает, с мыслью о Лизе...