Стало известно о состоянии здоровья Ягуба Зуруфчу

Состояние заразившегося коронавирусом заслуженного артиста Ягуба Зуруфчу оценивается как тяжелое.

Как сообщили АПА в "Ени Клиника", в легких выявлена двусторонняя пневмония, связанная с COVID, 80% матового стекла, гипоксемическая дыхательная недостаточность, передает Day.Az.

"Пациент подключен к неинвазивному аппарату вентиляции легких", - сообщили в клинике.