https://news.day.az/culture/1378166.html Стало известно о состоянии здоровья Ягуба Зуруфчу
Стало известно о состоянии здоровья Ягуба Зуруфчу
Состояние заразившегося коронавирусом заслуженного артиста Ягуба Зуруфчу оценивается как тяжелое.
Как сообщили АПА в "Ени Клиника", в легких выявлена двусторонняя пневмония, связанная с COVID, 80% матового стекла, гипоксемическая дыхательная недостаточность, передает Day.Az.
"Пациент подключен к неинвазивному аппарату вентиляции легких", - сообщили в клинике.
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