https://news.day.az/culture/1378301.html Азербайджанские ковры будут представлены на международной выставке в Москве
Азербайджанские ковры будут представлены на международной выставке в Москве
ОАО "Азерхалча" впервые примет участие в международной выставке домашнего текстиля "Heimtextil" в Москве, которая пройдет 14-16 сентября.
Об этом сообщила в пятницу Trend пресс-секретарь ОАО Хатуна Абдуллаева, передает Day.Az.
На выставке, наряду с классическими азербайджанскими коврами, будут экспонироваться и ковры ручной работы, сотканные в стиле "модерн".
С помощью QR-кода, который имеется на каждом из ковров, можно будет ознакомиться с подробной информацией о каждом из них.
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