Фестиваль Opera.First в Астрахани открылся концертом в честь азербайджанского композитора

9 сентября в Астрахани открылся I Международный музыкальный фестиваль "Opera.First".

Как передает Day.Az, разнообразная программа празднества включает образцы классической и романтической музыки, симфонические и камерные концерты, на которых прозвучат арии и ансамбли, увертюры и интермедии, наиболее востребованные любителями музыки.

Отрадно, что наряду с широко популярными произведениями, на концертах фестиваля будет представлено творчество двух, наиболее известных представителей современной музыки: Арво Пярта и Франгиз Ализаде. Их произведения позволят проследить основополагающую тенденцию "Восток-Запад", воплощенную во всем великолепии в вокальной, симфонической и камерной музыке двух признанных корифеев актуальной музыки.

В день открытия, в торжественной обстановке, в Большом зале Филармонии Астрахани, Прикаспийский камерный оркестр представил свою программу. Первым номером прозвучала композиция Франгиз Ализаде "Метаморфозы", вызвавшая восторженный прием слушателей. Дирижером концерта выступил Народный артист России М.Голиков.

Фестиваль продолжает свою работу, обещая новые открытия и сюрпризы. В частности, с интересом ожидается демонстрация театральной постановки на музыку Франгиз Ализаде.