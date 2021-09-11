Мультимедийная выставка IMPROVISED by INDUSTRY в Баку

В рамках XVI Бакинского джазового фестиваля состоялось открытие мультимедийной выставки IMPROVISED by INDUSTRY, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Мультимедийный выставочный проект организован Центром современного искусства и Объединенным клубом художников (BRK) при поддержке Центра искусств "Хатаи".

В экспозиции были представлены фотографии Рустама Гусейнова и Арифа Гулузаде, инсталляция Бахрама Халилова, скульптура Гусейна Хагвердиева, перфомансы Рустама Гусейнова и Бахрама Халилова. Авторы проекта - Бахрам Халилов, Кенуль Рафиева и Рустам Гусейнов.

Выставка началась с концептуального постапокалиптического перформанса Рустама Гусейнова, смысл которого состоит в том, что, несмотря на любую атмосферу, будь то атмосфера тотального заражения, как сейчас происходит с пандемией, творчество не только возможно, но и необходимо. Рустам Гусейнов показал человека, который ищет красоту в разрушенном и мрачном мире: пусть мир будет несовершенным, но все равно луч света - это красота, которая является именно тем, что держит человека на плаву и толкает его к лучшему, невзирая на происходящее вокруг.

После на глазах у зрителей художник Бахрам Халилов создал новую картину - нарисовал звук дождя. Он продемонстрировал как изменение звука влияет на произведение изобразительного искусства. Смысл проекта заключается в том, что любая мощь может обратиться в ничто, любой гигант индустрии может рассыпаться в пыль, но творческий дух и импровизация - это то, что может собрать эту пыль и собрать новую индустрию, с другим смыслом и значением. Материальные гиганты и артефакты не вечны и рассыпаются после окончания их эпохи, в отличие от творческого духа, который бессмертен и может наполнить смыслом любой реликт. Как импровизация рождает новые мелодии джаза, так и импровизация художника рождает новые объекты изобразительного искусства.

В рамках проекта был показан лайв стриминг со Стокгольмом, где параллельно бакинскому проекту на улицах столицы Швеции проходил хеппенинг бодиарта шведских художников. Художник Людмила Кристесева онлайн из Швеции и куратор Кенуль Рафиева рассказали гостям выставки об этом проекте.

Выставка завершит свою работу публичной дискуссией об архитектурных ценностях, которые представляют и могут представлять прошлое нашей индустриальной промышленности, являющейся частью нашей памяти. Участники дискуссии попытаются затронуть тему трансформации культурного наследия городской среды с сохранением материальных и нематериальных ценностей, а также внешнего облика города.

Закрытие выставки и финальный перформанс состоятся 18 сентября.

Бакинский джаз-фестиваль (Baku Jazz Festival) проходит с 10 по 18 сентября. Фестиваль традиционно представляет публике концерты с разнообразием стилей и направлений джазовой музыки - авангард, традиционная классика, этно-джаз, симфоджаз. Среди гостей в этом году музыканты из Нидерландов, Венгрии, Турции, России, Израиля, Германии, Люксембурга и Грузии. Вместе с зарубежными коллегами на фестивале выступят азербайджанские джазмены - заслуженные артисты Раин Султанов, Исфар Сарабский, музыканты Эльбей Мамедзаде, Эльвин Баширов, Диана Гаджиева, Афган Расул, Ниджат Асланов и другие. Будут представлены выставки, кинопоказы, модное дефиле, мастер-классы, конкурс молодых исполнителей I am Jazzman. Директор фестиваля - Лейла Эфендиева.

Фото и видео - Кямран Багиров

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