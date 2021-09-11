Азербайджанские музыканты на первом Международном Каспийском фестивале OperaFirst. Astrakhan

С 9 по 11 сентября в Астрахани проходит первый Международный Каспийский фестиваль классической музыки OperaFirst с участием звезд мировой оперной сцены и деятелей искусств пяти прикаспийских государств. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе фестиваля.

Главным событием OperaFirst. Astrakhan 2021 станет дебют симфонического оркестра прикаспийских стран, в состав которого войдут музыканты из России, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркменистана. Уникальный международный музыкальный коллектив собран специально для OperaFirst Культурным фондом "Music Entertainment". Дирижировать оркестром будет маэстро Михаил Голиков.

Федор Елесин, президент OperaFirst. Astrakhan 2021 и основатель фонда Music Entertainment считает, что происходящее в музыкальной сфере Каспийского региона чрезвычайно интересно.

"Здесь есть огромное количество музыки и ярких талантливых музыкантов. Из каждой страны мы пригласили оркестрантов, которые являются солистами ведущих национальных коллективов и имеют международный опыт. Теперь в составе единой команды они покажут публике нечто новое", - сказал он.

Азербайджан в новом оркестре представляют кларнетист Азербайджанского государственного симфонического оркестра Мамед Раджабли, скрипач группы первых скрипок Большого театра России Теймур Усубов (сын известного театрального режиссера и новатора Азербайджана и России, заслуженного деятеля искусств Азербайджана, профессора Али Усубова) и молодая виолончелистка, студентка Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Русала Гусейнзаде.

Сводный оркестр примет участие в Gala, которое станет самым масштабным событием Каспийского фестиваля. Концерт состоится сегодня, 11 сентября на Соборной площади Астраханского Кремля. Тон вечеру зададут увертюра из оперы Джузеппе Верди "Сила судьбы" и "Болеро" Равеля, затем в сопровождении сводного оркестра выступят звезды мировой оперы: лучшее колоратурное сопрано мира Элизабет Видаль (Франция), солист "Метрополитен-опера" и "Ковент-Гарден" Сергей Лейферкус (Россия-Португалия), солистка Государственной Берлинской оперы Анна Самуил (Германия). Праздничную атмосферу гала-концерта дополнит модное дефиле. Прямую трансляцию можно посмотреть на портале Культура.РФ.

Участник прикаспийского оркестра Мамед Раджабли: "Уверен, что все пройдет на высшем уровне. Я очень рад, что получил приглашение, это шанс сыграть с лучшими музыкантами".

Напомним, что на открытии был представлен концерт, посвященный известному композитору и пианистке, председателю Союза композиторов Азербайджана, народной артистке Фирангиз Ализаде . В Астраханской государственной филармонии состоялось выступление Камерного оркестра филармонии под управлением народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова при участии французской оперной дивы Элизабет Видаль. Была исполнена новая оркестровка известной композиции Фирангиз Ализаде "Метаморфозы" для струнного оркестра (подробнее https://www.trend.az/life/culture/3482215.html).

"Мне очень нравится идея Каспийского фестиваля, в которую заложен диалог разных культур. Астрахань, которая принимает сегодня OperaFirst, имеет все шансы стать оперной столицей Прикаспия. Здесь пересекается множество культурных традиций, восточная и западная музыкальные школы, здесь есть свои очень профессиональные музыкальные коллективы и талантливые артисты. Надеюсь, что фестиваль пройдет на высоте и даст возможность большому числу людей приобщиться к классическому искусству, а музыкантам лучше узнать друг друга и завязать продуктивные творческие контакты", - отметила Фирангиз Ализаде.

Фестиваль организован при содействии правительства Астраханской области РФ, министерства культуры и туризма региона и фонда Music Entertainment в партнерстве с Астраханской филармонией, Астраханским театром оперы и балета и международной образовательной платформой Classic@Home при поддержке благотворительного фонда "Лукойл"