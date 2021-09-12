https://news.day.az/culture/1378952.html Азербайджанский танец в советской живописи, графике и скульптуре - АРХИВНЫЕ ФОТОХудожник Азим Азимзаде, "Свадьба у богатых", 1930-е годы Художник Азим Азимзаде, "Свадьба у бедных", 1930-е годы Портрет Амины Дильбази. Работа художника Микаила Абдуллаева 1954 года Спичечная этикетка из серии "Танцы народов СССР", 1957 год Статуэтка "Азербайджанский танец", Дулевский фарфоровый завод, 1957 год. Скульптор Нина Малышева Спичечная этикетка из серии "Народы СССР", 1958 год Открытка 1957 года. "Азербайджанский танец со стаканчиками". Художник П.Караченцов Открытка 1950-х годов Статуэтка "Танцующая девушка", 1950-е годы, Бакинский фаянсовый завод Иллюстрация художника Николая Лакова из книги "Костюмы к танцам народов СССР", 1957 год Иллюстрация художника Николая Лакова из книги "Костюмы к танцам народов СССР", 1957 год Художественный конверт 1960 года "Азербайджанский народный танец". Художник В.Пименов Статуэтка "Азербайджанский танец", Бакинский фаянсовый завод, 1960 год Азербайджанский танец с пиалами. Статуэтка 1955-1962 годов Коростенского фарфорового завода. Скульптор В.Трегубова Художественный конверт 1961 года. "Азербайджанский танец "Дясмалы"". Художник Ю.К. Бажанов Спичечная этикетка "Азербайджанский танец "Газахи"", 1960-е годы Линогравюра 1960-х годов Марал Рахманзаде Из серии "Куклы в национальных костюмах" 1967 года, художники М.Вильям и Е.Аcкенази. В серии было 15 открыток с куколками, все куколки, в основном, танцевали, иногда разыгрывали шуточные сценки. И только армянская куколка-мальчик была с ружьем. Репродукция эскиза Национальный азербайджанский танец. Художник - Л.Окунь, 1969 год "Азербайджанский танец", Киевский экспериментальный керамико-художественный завод, скульптор Оксана Жникруп, 1970-е гг.
Азербайджанский танец в советской живописи, графике и скульптуре - АРХИВНЫЕ ФОТО
Азербайджанский танец как явление культуры всегда привлекал внимание людей искусства. Ему посвящали свои творения не только художники и графики, но и скульпторы и даже промышленные дизайнеры, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.
В этой подборке картины, гравюры, статуэтки и промышленная графика, отражающие этот выразительный вид народного творчества.
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