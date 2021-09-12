Азербайджанский танец в советской живописи, графике и скульптуре

Азербайджанский танец как явление культуры всегда привлекал внимание людей искусства. Ему посвящали свои творения не только художники и графики, но и скульпторы и даже промышленные дизайнеры, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

В этой подборке картины, гравюры, статуэтки и промышленная графика, отражающие этот выразительный вид народного творчества.

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