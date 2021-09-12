Азербайджанский фильм отмечен специальным упоминанием жюри международного фестиваля
Азербайджанский фильм "Бастард" отмечен специальным упоминанием жюри XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт мероприятия, передает Day.Az.
Фильм режиссера Даниэля Гулиева "Бастард" был представлен в номинации "Игровые короткометражные фильмы". Картина повествует о мальчике, который из-за своей матери постоянно подвергается издевательствам. Чтобы защитить себя и мать, он решает поступить в военную академию, где придется сдавать тяжелые экзамены на моральную и физическую выносливость.
В ролях: Тогрул Ахмедов, Гюляр Бабаева, Зульфия Гурбанова, Роман Гусейнов, Байрам Мурадлы и другие.
XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино прошел в столице Татарстана. Он проходит с 2005 года, в программу фестиваля отбираются работы, призывающие к толерантности, миру и справедливости (вне зависимости от вероисповедания автора). Девиз форума - "Через диалог культур - к культуре диалога".
Председателем жюри фестиваля в текущем году был заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер, сценарист и продюсер Эльчин Мусаоглу.
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