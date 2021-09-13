Сегодня день рождения азербайджанского композитора Арифа Меликова

Известный композитор, действительный член Национальной Академии наук Азербайджана, народный артист СССР и Азербайджанской Республики, лауреат Государственной премии и премии Гейдара Алиева, профессор Ариф Джахангир оглу Меликов родился 13 сентября 1933 года в Баку. По окончании средней школы в 1948-1951 годах учился в Бакинском музыкальном техникуме, в 1953-1958 годах получил образование по специальности "композиция" в Азербайджанской государственной консерватории.

Начав трудовую деятельность в 1951-1952 годах в качестве учителя в Шушинской городской музыкальной школе, Ариф Меликов с 1960-х годов связал свою судьбу с Азербайджанской государственной консерваторией, где в 1966-1968 годах работал в должности старшего преподавателя, 1968-1978 годах - доцента, 1979-1986 годах - профессора, а с 1986 года до конца жизни - заведующего кафедрой композиции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Ариф Меликов достойно продолжал яркие творческие традиции поколения мастеров, выдвинутых историей азербайджанской культуры, и вписал новые страницы в летопись национальной музыки. Являясь талантливым воспитанником великого композитора современности Кара Караева, он еще в студенческие годы стал писать произведения в различных жанрах, которые привлекли внимание и были с большим одобрением встречены любителями музыки.

Созданные композитором, в совершенстве освоившим современную технику композиции, с высоким профессионализмом на основе нашей обладающей многовековой историей музыкальной культуры симфонии, балеты, оперетты, кантаты, вокальные, камерные и инструментальные произведения, как неоценимые образцы искусства, навсегда заняли место среди ценных жемчужин музыкальной сокровищницы Азербайджана. Его музыка к фильмам и драматическим спектаклям, а также романсы и песни приобрели широкую популярность в исполнении известных мастеров. Он создал такие произведения, как "Легенда о любви", "Сильнее смерти", "Двое на Земле", "Поэма двух сердец" и мн.др.

Наряду с композиторской деятельностью, Ариф Меликов, как выдающийся педагог, используя свой богатый опыт, на протяжении многих лет вносил исключительный вклад в подготовку молодого поколения музыкантов и профессиональных музыкальных кадров.

Многолетняя плодотворная деятельность академика в области развития и пропаганды азербайджанской музыкальной культуры была по достоинству и высоко оценена государством. Он был удостоен ряда почетных званий, высших наград Азербайджанской Республики - орденов "Гейдар Алиев", "Истиглал" и "Шохрат"

Ариф Меликов скончался 9 мая 2019 года на 86-м году жизни, похоронен на I Аллее почетного захоронения.