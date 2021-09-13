Вышла книга о композиторе Арифе Меликове

Сегодня - 13 сентября - день рождения выдающегося композитора, педагога, музыкально-общественного деятеля, народного артиста СССР и Азербайджана, лауреата Государственной премии, премии Гейдара Алиева, кавалера орденов "Шохрат" и "Истиглал", ордена "Гейдара Алиева" Арифа Джангир оглы Меликова, передает Day.Az.

Творческое наследие Арифа Меликова составляет весомую часть азербайджанской музыкальной культуры. Воспитанник гениального композитора современности Кара Караева, Ариф Меликов выступал продолжателем традиций своего великого учителя, создавая произведения музыкально совершенные, этически значимые, связанные с национальной историей, литературой, поэзией.

Разнообразное в жанровом отношении творчество композитора охватывает 8 симфоний, симфонические поэмы, оркестровые сюиты, вокально-симфонические, камерно-интсрументальные сочинения, музыку к кинофильмам и драматическим спектаклям. Особое место среди произведений Арифа Меликова занимают балеты. Поистине мировую славу принес ему балет "Легенда о любви", поставленный на сценах многих стран мира.

Долгие годы Ариф Меликов был членом Союза композиторов Азербайджана, входил в состав его Правления. И сегодня творческая организация с большим уважением относится к имени выдающегося мастера, чтит его память.

Отрадно отметить, что ко дню рождения Арифа Меликова, которому в этом году исполнилось бы 88 лет, увидела свет объемная книга музыковеда Айтян Бахшиевой-Ибрагимовой "Arif Məlikov. Tarix və müasirlik", в которой представлены разнообразные статьи о произведениях композитора, воспоминания учеников, а также многочисленные фотографии и иллюстрации. Вступительное слово к изданию написала секретарь Союза композиторов, заслуженный деятель искусств Азербайджана Земфира Кафарова.