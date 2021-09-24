Режиссёр Имам Гасанов о программе фестиваля документального кино в Баку

С 3 по 7 ноября в Баку пройдет пятый Международный фестиваль документального кино DokuBaku.

Как сообщил Day.Az сооснователь фестиваля режиссер Имам Гасанов, в этом году главной темой фестиваля стали "Чувства ±".

"Мы живем в новом мире. И в этом мире наши чувства ожидает опасность. Новый мир - это новое начало, а нам надо сохранить свои корни, свое прошлое. Потому что если мы потеряем чувства, то станем другими людьми.

Тема фестиваля в этом году - чувства, которые дают нам понять, что мы люди, что мы сознательные существа. Не будь одного из чувств, ты будешь в аду, потому что чего-то будет не хватать. Сейчас ты начинаешь шире смотреть на мир и чувствовать, что чего-то не хватает, начинаешь привыкать к новой жизни. Это не просто чувства, это чувства плюс и минус, это говорит о том, что мир диджитализирован, он цифровой. И все показывается наоборот, позитив - это негатив, негатив - это позитив. И, конечно, ты начинаешь искать ответы на такие важные вопросы, типа кто мы такие, где мы, зачем мы тут, что значит быть человеком", - рассказал И. Гасанов.

Режиссер отметил, что организовать фестиваль во время пандемии очень просто, если соблюдать все правила карантина. Но организовать фестиваль документального кино - сложно.

"У каждого фестиваля должна быть своя концепция. То есть ты должен знать, для чего и для кого этот фестиваль, что он даст миру. И каждый фестиваль должен быть на волне времени, должен быть во времени, собрать больше людей, больше единомышленников, больше любителей кино. А найти тех, кто иначе смотрит на мир, сложно, тем более для фестиваля документального кино", - подчеркнул основатель DokuBaku.

Отвечая на вопрос о программе фестиваля, Имам Гасанов сообщил, что в этом году создана специальная секция в память о режиссере и сценаристе Чингизе Расулзаде, который скоропостижно скончался прошлым летом. В этой секции будет представлена ретроспектива азербайджанских документальных фильмов.

"Еще в фестивале появилась секция Art Doc Fest at DokuBaku. Известный режиссер Виталий Манский, у которого есть свой фестиваль, предложил программу, в рамках которой пройдет показ трех короткометражных и четырех полнометражных документальных фильмов, а также пройдет показ фильма Виталия Манского "В лучах солнца". На показах будут присутствовать и режиссеры фильмов. К тому же мы планируем провести мастер-класс Манского", - сказал наш собеседник.

Он отметил, что в рамках фестиваля пройдут закрытые показы документальных фильмов с небольшим количеством зрителей. В фестивале примут участие знаменитые эксперты в сфере документального кино и молодые режиссеры.

Еще одним новшеством фестиваля стало учреждение награды - глиняной статуэтки iHuman, которая будет вручаться лауреатам фестиваля.

"Награда названа iHuman, потому что мы говорим о человеке с большой буквы. Который понимает себя, не чувствует пустоту внутри себя. Который надеется, верит. Который хочет поделиться своей любовью. Который понимает, что с ним происходит", - добавил И. Гасанов.

В этом году DokuBaku проводит конкурс на лучший постер и трейлер на тему чувств. О том, как они видят новый мир, как чувствуют новый мир.

Рассказывая об условиях конкурса, Имам Гасанов отметил, что принять участие в нем может любой желающий. Нужно снять видео продолжительностью не более 30 секунд или создать постер. Лучшие из постеров будут отобраны и выставлены в рамках фестиваля. А для трейлеров будет проведен отдельный показ. Финалисты конкурса получат награду. Работы можно отправлять до 10 октября.

Также для фестиваля идет набор волонтеров, которые помогут в проведении показов фильмов.

Подробности смотрите на сайте dokubaku.az.

Отметим, что основанный в 2017 году фестиваль является первым независимым международным кинофестивалем документального кино, целью которого является демонстрация документальных фильмов со всего мира. Фестиваль также направлен на выявление новых имен и поддержку местных документалистов.

Ф. Агаларова