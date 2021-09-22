Госфильмофонд Азербайджана восстановил фильм "Азим Азимзаде"

Госфильмофонд Азербайджана восстановил документальный фильм "Азим Азимзаде", повествующий о жизни и творчестве выдающегося художника и графика, народного художника Азербайджана. Об этом сообщил Trend Life директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев, передает Day.Az.

Документальный фильм снят в 1967 году. Автором сценария киноленты является Рамиз Аскеров, режиссер - Зейнаб Казымова, оператор - Алибала Алекперов, композитор - Севда Ибрагимова.

Отметим, что Азим Азимзаде является основоположником азербайджанской сатирической графики. Он родился в 1880 году в семье рабочего-нефтяника. Отец хотел видеть его религиозным деятелем и определил сына в духовную школу, но юный Азим с детства увлекался живописью. Не имея специального художественного образования, он работал в жанре сатирической графики, иллюстрации, политического плаката, а также в области театральной декорации. С 1906 года он начал деятельность в первом на Востоке сатирическом журнале "Молла Насреддин", затем стал печататься и в ряде других изданий.

Азимзаде иллюстрировал сборник сатирических стихов Сабира "Хоп-хоп-наме". Им было создано много произведений книжной, журнальной и станковой графики.

При его активном участии в 1920 году в Баку была открыта художественная школа. Со дня основания школы и вплоть до конца своих дней Азимзаде преподавал в ней, а в 1932-1937 годах работал директором школы. Скончался Азим Азимзаде в 1943 году.