https://news.day.az/culture/1383197.html Назначен директор дома-музея Бюльбюля в Шуше
Назначен директор дома-музея Бюльбюля в Шуше
Фахреддин Гаджибейли назначен директором дома-музея Бюльбюля в Шуше.
Как сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана, соответствующий приказ подписал глава ведомства Анар Керимов.
Отметим, что 29 августа в Шуше состоялось открытие после реставрации дома-музея народного артиста Бюльбюля, внесшего большой вклад в развитие азербайджанской музыкальной культуры и сыгравшего важную роль в становлении профессиональной вокальной школы.
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