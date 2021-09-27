Заслуження артистка навестила могилу супруга-шехида спустя 30 лет

"Я навестила могилу своего мужа спустя 30 лет".

Как сообщает Day.az со ссылкой на Qaynarinfo.az, об этом рассказала заслуженная артистка, солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Гюлюстан Алиева, после поездки в Джебраильский район.

Она сообщила, что армяне разрушили могилу шехида Захида Ахмедова:

"Ничего не осталось от могилы, всё разрушили. В деревне также не на что смотреть, всё уничтожено. Но везде идут реставрационные работы. Я до сих пор не могу прийти в себя."

Отметим, что супруг Гюлюстан Алиевой - Захид Ахмедов, стал шехидом в 1991 году на Первой Карабахской Войне.