Азербайджанская кяманча прозвучала в Израиле

Сегодня, 27 сентября, в Азербайджане отмечается День памяти. Именно в этот день год назад началась 44-дневная освободительная война.

Как передает Day.Az, в преддверии этой даты по инициативе Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" и Азербайджанского государственного комитета по работе с диаспорой была проведена акция.

Известный в Израиле исполнитель на кяманче, музыкальный руководитель ансамбля "Sevgi" уроженец города Баку - Салман Рабаев, исполнил несколько музыкальных композиций на площади перед зданием мэрии израильского города Кирьят-Ям. Акция прошла при поддержке заместителя мэра города - Адама Амилова.

Во время Второй карабахской войны 2907 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана стали шехидами, 7 человек считаются пропавшими без вести.