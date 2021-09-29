Столица Германии в триптихе орнаментов азербайджанских ковров

Наша соотечественница из Германии, известная художница Маргарита Керимова-Соколова, в рамках международного вернисажа Roots&Roofs (Корни и крыши) представила свою новую работу - триптих с орнаментами азербайджанских ковров, сообщила Trend Life автор произведения, передает Day.Az.

Триптих представлен в G.ART Gallery столицы Германии. Интересно, что представленные здесь работы художников из 24 стран, были созданы на крышах Берлина. Местом пленэра стало уникальное место - терраса многоэтажного дома в центре города, на границе Западного и Восточного Берлина.

"Сверху Берлин завораживает своей спорной многогранностью. Этот город похож на картинку внутри калейдоскопа, случайным образом складывающуюся из различных стилей и эпох в совместный узор. Это возбуждает и гипнотически привлекает. Исторические события разного времени переплетаются в пределах городского пейзажа. Здесь видны и победы, и неудачи, уважение к истории и смелая открытость к изменениям. Организаторы поставили перед нами задачу - воспринять Берлин творчески, создать новые уникальные образы города, предложить собственное видение столицы через призму национальных культур и индивидуального мировоззрения. Я постаралась передать Берлин в орнаментах азербайджанских ковров, создать своеобразный синтез Востока и Запада", - сказала Маргарита Керимова-Соколова

Экспозиция будет представлена до 12 ноября.

Маргарита Керимова-Соколова родилась в Баку. Член Союза художников Азербайджана и СССР (с 1969 года), член Международной федерации художников при ЮНЕСКО, член Международного художественного фонда Российской академии художеств, вице-президент Международного Фонда эстетического развития, член Международной ассоциации художников. С 1965 года Маргарита Керимова-Соколова принимала участие в выставках городов СССР, Алжире, Германии, США, Франции, Кубе, Австрии, Польше, Болгарии. В 1994-1995 годах Керимова-Соколова жила и работала в США (Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго), а с 1995 года - проживает в городе Кёльн (Германия). С большим успехом проходили ее выставки во многих странах мира, в том числе и в Азербайджане. Картины Mаргариты Керимовой-Соколовой находятся в известных музеях мира и частных коллекциях.