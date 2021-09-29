Мировая премьера фильма азербайджанского режиссера пройдет в Токио

Мировая премьера художественного фильма "Durna Çırağı" ("Crane Lantern"/ "Светильник") азербайджанского режиссера Хилала Байдарова состоится в рамках конкурсной программы Международного кинофестиваля в Токио, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт мероприятия, передает Day.Az.

Международный кинофестиваль в Токио пройдет с 30 октября по 8 ноября. Фильм включен в основную конкурсную программу и будет бороться за Гран-при фестиваля.

Кинолента рассказывает историю студента юридического факультета Мусы, который разыскивает Давуда, заключенного в тюрьму за похищение четырех женщин. Вскоре он обнаруживает, что все его жертвы не хотят выдвигать обвинения...

В кинокартине снялись: Орхан Искендерли, Эльшан Аббасов, Гусейн Насиров, Рена Аскерова, Айтекин Миришова, Марьям Нагиева, Нигяр Исаева, Седа Гасанова, Кямран Гусейнов. Автор сценария, режиссер и оператор фильма - Хилал Байдаров, композитор - Кянан Рустамли.

Напомним, что фильм Хилала Байдарова "Səpələnmiş ölümlər arasında" ("Среди рассыпанных смертей"/In Between Dying) был включен в основную конкурсную программу 77-го Венецианского международного кинофестиваля.