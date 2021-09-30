https://news.day.az/culture/1385970.html В Азербайджане пройдет фестиваль "Есенинская осень"
В Азербайджане пройдет фестиваль "Есенинская осень"
Русский дом в Баку (Российский информационно-культурный центр) проведет фестиваль "Есенинская осень". Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life организаторы мероприятия.
Мероприятие будет посвящено великому русскому поэту Сергею Есенину. Фестиваль пройдет 3 октября в Мемориальном доме-музее Сергея Есенина на территории Мардаканского дендрария Национальной академии наук Азербайджана.
Гости мероприятия смогут узнать много нового о творчестве Сергея Есенина, его периоде жизни, связанном с Баку, послушать стихи поэта.
Отметим, что посещение фестиваля "Есенинская осень" возможно только при наличии COVID-паспорта или сертификата об иммунитете.
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