Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца с успехом выступил в Иордании

В древнем иорданском городе Джараш проходит 35-й Международный фестиваль культуры и искусства.

Как сообщает Day.Az, Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца представил на центральной площади наши национальные танцы.

Отметим, что это стало первым выступлением ансамбля с начала пандемии. И они, как всегда, на высочайшем уровне продемонстрировали танцевальные номера, азербайджанскую культуру, национальные костюмы, наши традиции.

Зрители были в восторге, который выражали овациями. А в местных СМИ появилась строчка: "Азербайджанский ансамбль озарил всю Иорданию своим светом".

Отметим, что в ходе фестиваля, который продлится 11 дней, выступят более 70 певцов и фольклорных групп из арабских стран. Кроме того, будут организованы вечера литературы и поэзии, на которых будут представлены произведения известных поэтов и писателей Ближнего Востока. В связи с пандемией COVID-19 в городе Джараш предприняты серьезные меры безопасности, зрители и участники фестиваля должны представить сертификат о вакцинации.