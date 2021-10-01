В Баку открылась книжная ярмарка

Во Дворце ручных игр в Баку состоялось открытие Национальной книжной выставки-продажи, организованной издательским домом Qanun и сетью книжных магазинов Ali&Nino, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На книжной выставке-продаже представлено более 50 000 новинок, книг в жанре бестселлера, нон-фикшн, детской литературы и т.д. на азербайджанском, турецком, русском, английском, французском и других языках. Мероприятие вызвало большой интерес, особенно среди молодежи. Среди гостей было немало медийных личностей.

Директор издательского дома Qanun Шахбаз Худуоглу отметил, что главная цель проекта - не только пропаганда книг и повышение читательского интереса, но и предоставление издателям, писателям, букинистам, продавцам книг возможностей непосредственной связи с читателями, реализации книжной продукции по приемлемой цене. Поэтому на все книги действуют 30-70-процентные скидки. Причем для всех желающих организаторы создали фримаркет, где каждый сможет продать или обменяться книгами с другими книголюбами.

"Бесспорно, что книги помогают получению новых знаний, учат многому. Интерес к книгам в Азербайджане высок, и поэтому мы продолжим проводить книжные ярмарки. Проведение таких мероприятий запланировано и в регионах страны", - отметил Шахбаз Худуоглу.

Cекретарь Союза писателей Азербайджана, заслуженный работник культуры Рашид Меджид отметил, что значение книги в жизни человека неизмеримо велико.

"Это ключ к знаниям, что передается веками, из поколения в поколение, неся за собой всю историю и знания. Книги важны для человека во всех сферах, в том числе и в профессиональной деятельности. Они обогащают словарный запас и являются отличными помощниками в жизни", - отметил он.

В рамках Национальной книжной выставки-ярмарки гостей ждут встречи с писателями, презентации новых книг, сессии с издателями, книжными блогерами, музыкальные программы, творческие вечера, часы поэзии и много других интересных мероприятий, связанных с книжной сферой. В рамках выставки также организована ярмарка-продажа ручных изделий лиц с ограниченными физическими возможностями, продажа картин художников. Представлены игры, игрушки, оригинальные канцтовары, учебные пособия, а для фанатов Гарри Поттера, BTS и т.д. созданы отдельные стенды.

Книги формируют наш ум и восприятие к окружающему миру, и никогда ничего не ожидают от нас взамен - только приносят пользу. Книга не просто бумага с текстом и рисунками. В шелесте перелистываемых страниц слышится история. В наше время особенно остро стоит вопрос о том, может ли интернет заменить печатные издания?

Художественный руководитель M. Teatr Production, актер театра и кино, сценарист, народный артист Видади Гасанов отметил, что чтение печатной литературы больше стимулирует наше внимание, воображение и креативность.

"Я и сам человек, который работает "вживую", поэтому предпочитаю читать книгу, держа ее в руках, нежели читать посредством планшетов и гаджетов. Ничто не заменит живого общения с книгой! Проведение таких выставок-продаж очень важно, и необходимо чаще проводить их для читательской аудитории и реализации издательствами своей продукции. Это тот момент, когда соблюдены интересы как с точки зрения интеллектуального развития, так и бизнеса. В рамках проекта приму участие в различных мероприятиях и я, буду читать детские книги. Завтра в 17.00 здесь пройдет мой творческий вечер, буду читать отрывки из книг на азербайджанском и русском языках, проведем дискуссии, под гитару исполню различные песни. Приглашаю всех - будет очень интересно. Это настоящий праздник книги!" - сказал Trend Life актер.

Писатель и сценарист, лауреат Госпремии, кавалер ордена "Шохрат", народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде отметил, что несмотря на появление новых технологий, у каждого человека на полке можно найти книги, так как они являются самыми главными учителями в нашей жизни.

"В наше время очень важно проведение таких выставок-продаж, важно по достоинству оценить труд организаторов. На протяжении последних десяти лет наш читатель, можно сказать, ушел в интернет, что считаю естественным процессом. Но в то же время во всем мире книги известных писателей выходят большими тиражами, литература считается очень востребованной. И нам надо постараться, чтобы книги отечественных писателей, поэтов и литераторов доходили до наших читателей, увеличилась эта аудитория. Особенно молодое поколение должно расти с книгами, больше учиться на печатной литературе. В интернете есть много информации, привлекающей читателей, но не остающейся ни в уме, ни в сердце. А хорошее художественное произведение, книга воспитывает нравственные качества человека, учит мыслить и рассуждать, помогает развивать внутренний мир", - сказал Trend Life писатель.

Книги - это большое достояние человечества, в них хранится много тайн и можно найти ответы на многие вопросы. И каждый, кто любит читать, солидарен с мыслью о важной роли книги в жизни человека.

Выставка продлится до 10 ноября. Проведение книжных выставок-продаж запланировано и в регионах страны.