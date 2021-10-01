Работы азербайджанских архитекторов среди лучших на международном конкурсе

Подведены итоги V Бакинского международного архитектурного конкурса, проведенного Союзом архитекторов Азербайджана (AMİ) совместно с Министерством культуры Азербайджана при поддержке Международного союза архитекторов (BMİ). Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life в секретариате AMİ. Итоги конкурса были объявлены онлайн.

Состоялось представление 193 архитектурных проектов из 38 стран Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. В состав жюри вошли: экс-президент BMİ Эса Мохаммедин (Малайзия), Ин Суок Джхо (Южная Корея), Виктор Леонел (Ангола), Жозев Кван (Китай) и Эльбай Гасымзаде (Азербайджан).

Были определены три лучшие работы в семи номинациях. Среди отличившихся были и представители Азербайджана. Книга доцента Азербайджанского архитектурно-строительного университета, доцента Наргиз Агаевой "Mebel və interyerdə onun optimal təşkili prinsipləri" (Оптимальная организация в мебели и интерьере) удостоена диплома 1-й степени в номинации "Лучшее издание в области архитектуры". В номинации "Лучший проект в области ландшафтной архитектуры" молодые архитекторы Ильгар Манафсой и Рагима Рустамли были отмечены дипломом III-й степени за проект "Ханский сад", реализованный в Ичеришехер (старинная часть Баку).

Победители получат дипломы, памятные значки и денежные призы.