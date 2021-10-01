Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов провели гастрольный тур по городам России - ВИДЕО
В российских городах Нижний Новгород, Самара и Воронеж прошел гастрольный тур народной артистки России Анны Нетребко и народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Специальным гостем концертной программы был народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов. Дирижировал Денис Власенко.
В исполнении вокалистов прозвучали как любимый публикой классический репертуар, так и новые музыкальные произведения.
"Три концерта по городам России состоялись. Мы старались принести вам музыку, солнце и море положительных эмоций. Мы вас любим!", - так Анна Нетребко подписала одну из фотографий, которая была опубликована в Instagram.
Напомним, что 18 сентября Анна Нетребко вместе с друзьями и коллегами отметила свой юбилей концертной программой на сцене Государственного Кремлевского Дворца.
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