В Узбекистане проходят Дни азербайджанского кино.

Как передает Day.Az со ссылкой на repost.uz, художественные и документальные фильмы покажут в рамках XIII Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Великого шелкового пути" в Ташкенте, Ургенче и Нукусе.

Генеральный спонсор Дней азербайджанского кино - UzAuto - приглашает всех желающих принять участие в этом кинопразднике. На открытии мероприятия, прошедшего в Азербайджанском культурном центре, выступили чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, пресс-секретарь, советник председателя правления АО "Узавтосаноат" Зумрад Шаджалилова, начальник управления кинематографии Министерства культуры Азербайджанской Республики Руфат Гасанов, режиссер Орман Алиев и другие.

"Кинофестиваль проводится по инициативе Шавката Мирзиёева, который уделяет внимание развитию всех сфер жизнедеятельности, включая духовную, сочетая это развитие с культурой, искусством мирового сообщества", - сказал ученый-историк, профессор Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, исполнительный директор Общества дружбы "Узбекистан-Азербайджан" Эркин Нуриддинов.

Основа этому кинофестивалю заложена в 1968 году. Название было иное - он был кинофестивалем стран Азии, Африки, Латинской Америки, сейчас - "Жемчужина Великого шелкового пути". Думаю, этот кинофестиваль даст возможность вновь объединить усилия представителей киноискусства многих стран мира для того, чтобы показать свою культуру, жизнь, дать возможность обменяться мнениями и достижениями. Этот кинофестиваль проходит в условиях становления нового Узбекистана. А само мероприятие послужит укреплению взаимосвязи между братскими народами, какими являются народы Азербайджана и Узбекистана.

В программе показов запланированы фильмы "Дочь рыбака" режиссера Исмаила Сафарали, "Внутренний остров" Руфата Гасанова, "Олимпия" Али-Саттара Гулиева, "Фарида" режиссера Ксении Лагутиной, "Наследие" Заура Гасимли. Демонстрация кинолент пройдет в Ташкенте, Ургенче и Нукусе. В столице показы будут идти в Азербайджанском культурном центре.