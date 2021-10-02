В Баку открылся Международный конгресс музыки и танца

В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялась церемония открытия VIII Международного конгресса музыки и танца (International Congress of Music and Dance), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии был показан видеоролик, посвященный 100-летнему юбилею Бакинской музыкальной академии. Руководитель конгресса профессор Куршад Гюльбеяз рассказал о трехдневном симпозиуме, который собрал более 200 участников из 9 стран. В рамках конгресса состоятся 114 спектаклей, 28 концертов и 3 художественные выставки, научные конференции. Площадкой для проведения научных конференций станет Baku Premium Park Hotel, а концертные выступления пройдут в зале Оперной студии БМА.

В своей речи Куршад Гюльбеяз, подчеркнув особое значение проведения конгресса в год 100-летия БМА, поздравил ректора, народного артиста, профессора Фархада Бадалбейли с этим знаменательным событием.

Ректор БМА, народный артист, профессор Фархад Бадалбейли рассказал о значении проведения конгресса, тюркском мире и его единстве, дружественных отношениях и сотрудничестве с различными странами, подчеркнул славную Победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Среди гостей мероприятия были известные представители культуры и науки - проректор по науке Азербайджанской национальной консерватории, профессор Лала Гусейнова, и.о. ректора Бакинской хореографической академии Наиля Мамедзаде, ректор Университета Мугла Ситки Кочман, профессор, доктор Хусейн Чичек, ректор Университета Сакарья Фатих Савашан, президент Кыргызского фонда традиционной музыки Аделя Кармалиева, ректор Университета культуры и образования Антальи, профессор Камиле Перчин Акгуль, народная артистка Азербайджана, легендарная танцовщица и хореограф Роза Джалилова, которые выразили благодарность за проведение конгресса и пожелали успехов участникам.

Участники конгресса из других стран, не сумевшие приехать в Баку, смогли присоединиться к мероприятию в режиме онлайн, передав свои поздравления и сердечные слова. В исполнении старшего преподавателя БМА, заслуженного артиста, лауреата международных конкурсов, вокалиста Ильхама Назарова, вокалиста Тофика Зейналова и преподавателя БМА, лауреата международных конкурсов, пианистки Наргиз Кенгерли прозвучали произведения азербайджанских композиторов - Муслима Магомаева "Азербайджан", Фархада Бадалбейли "Аве Мария" и Джовдета Гаджиева "Баллада".

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