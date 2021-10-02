В Баку отметили 152-летие со дня рождения Махатмы Ганди

В посольстве Индии в Азербайджане состоялось мероприятие, посвященное 152-летию со дня рождения индийского политического и общественного деятеля Махатмы Ганди, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступая на мероприятии, посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна отметил роль личности Махатмы Ганди в истории Индии. Было подчеркнуто, что Махатма Ганди являлся борцом за справедливость и свободу людей, принципами его философии были равенство, уважение, доброта.

Ученый-литературовед, доктор филологических наук, профессор Бадирхан Ахмедов, проректор по международным связям Азербайджанского университета языков, профессор Жаля Гарибова и другие рассказали о философии и жизненных принципах Махатмы Ганди. Выступившие подчеркнули, что свою жизнь Махатма Ганди посвятил на благо индийского народа. Было рассказано о периоде его деятельности в Южной Африке и последующем возвращении в Индию, а также отмечено, что наследие Махатмы Ганди до сих пор изучается философами, учеными.

Далее была представлена художественная программа. Гости мероприятия ознакомились с художественными работами, посвященными Ганди.

Мохандас Карамчанд "Махатма" Ганди (2 октября 1869 - 30 января 1948) - индийский политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии.