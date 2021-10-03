В Азербайджане скончался певец

На 59-ом году жизни скончался бывший солист ансамбля "Карабахские соловьи" Изахат Джафаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили его родственники.

Напомним, что художественным руководителем и основателем "Карабахских соловьев" был Мурад Рзаев. Ансамбль представлял Азербайджан в музыкальных фестивалях множества стран мира.

"Карабахские соловьи" являются обладателями 40 золотых медалей и более 100 почетных грамот.