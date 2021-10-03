https://news.day.az/culture/1386971.html В Азербайджане скончался певец - ФОТО
В Азербайджане скончался певец - ФОТО
На 59-ом году жизни скончался бывший солист ансамбля "Карабахские соловьи" Изахат Джафаров.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили его родственники.
Напомним, что художественным руководителем и основателем "Карабахских соловьев" был Мурад Рзаев. Ансамбль представлял Азербайджан в музыкальных фестивалях множества стран мира.
"Карабахские соловьи" являются обладателями 40 золотых медалей и более 100 почетных грамот.
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